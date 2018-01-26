Военнослужащие 1-й Научной роты ВМФ примут присягу в Подмосковье

Военнослужащие 1-й Научной роты Военно-Морского Флота примут присягу. Данное мероприятие состоится в воскресенье, 27-го января, на плацу Военно-Морского Политехнического Института ВУНЦ ВМФ России в городе Пушкин.

К торжественному событию молодые люди долго и усердно готовились. Лучшие российские студенты, уже проявившие себя в различных научно-технических областях, получили возможность служить, занимаясь любимым делом.

Военнослужащих будут привлекать к выполнению научно-исследовательских работ, опытно-конструкторским работам, деятельности, выполняемым предприятиями промышленности в рамках Гособоронного заказа.

Отбор кандидатов, желающих проходить военную службу в 1-й Научной роте ВМФ, проходил из выпускников 170 высших учебных заведений страны. В итоге, на конкурсной основе, были отобраны 26 человек со всей России.