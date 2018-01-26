Участники проекта «Немиров-41» вернули имя советскому герою

Любители военной истории Андрей и Денис изучили около четырех сотен немецких фотоснимков. По некоторым из них получилось восстановить ход боевых действий возле украинского городка на второй день войны.

Советский танк БТ-7 с маркировкой А2 был подбит. Немецкий снаряд угодил в башню танка. Погибли командир экипажа и наводчик. Но механик-водитель продолжил движение, направив горящую машину на артиллерийский расчет противника.

На одной из фотографии оказались видны колеса вражеского орудия под гусеницами советского танка. Имя героя, совершившего, возможно, первый танковый таран Великой Отечественной войны был установлено: Егор Игнахин смог выбраться и спастись.

Телеканал «Звезда» нашел родственников героя. Сын сейчас живет недалеко от Таллина. Говорит, что немировский бой отец запомнил на всю жизнь.

«Он единственный, кто выбрался из этого горящего танка. Его окружили противники, и он решил, что конец уже близок и махнул рукой. Дескать, все. Немцы, наверное, подумали, что у него ручная граната и залегли», - рассказал Игорь Игнахин.

Это дало время молодому танкисту уйти от фашистов. Впоследствии Егор Игнахин прошел всю войну, сменив БТ-7 на Т-34.

Участники проекта «Немиров-41» выкупили на интернет-аукционе уникальную видеосъемку Людвига Бракебуша, лейтенанта артиллерийского полка. На ней они увидели тот самый украинский городок, полуразрушенный после жестокого боя. Вместе с двумя подбитыми советскими танками, на которых были узнаваемые ромбы полка Егора Игнахина. Тогда немцам удалось уничтожить целую колонну советских боевых машин.

Андрей и Денис уже несколько лет по крупицам восстанавливают неизвестные страницы войны, отправляются в места боев и с помощью компьютерных программ на фотографиях совмещают историю и современность. А главное - находят имена неизвестных героев.