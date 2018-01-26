На Урале стартовали соревнования по армейскому биатлону

В Свердловской области прошел первый этап соревнований по армейскому биатлону. За победу боролись почти три десятка команд Центрального военного округа.

Мороз в минус 20 градусов бойцов абсолютно не смущал. Организаторы разрешили только заменить зимние ушанки на шерстяные шапки и взять лыжные палки подлиннее. В остальном экипировка почти полностью военная, включая лыжи. Вместо винтовок – автоматы Калашникова.

Правила турнира похожи на обычный биатлон: мишени нужно поражать лежа и стоя, есть право на дополнительные патроны. Боевые товарищи, выступающие в роли зрителей, болели от души – эмоций никто не сдерживал.

После первого этапа лидируют команды войск РХБЗ и радиоэлектронной борьбы.