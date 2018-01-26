Гранатометчики бьют без промаха: кадры масштабных учений под Хабаровском

В Восточном военном округе гранатометчики впервые опробовали новые мишени для стрельбы из РПГ-7, сообщили в Минобороны России.

Комплекс противотанковый, но цели у бойцов теперь малогабаритные, по форме и размерам напоминающие колесную легкобронированную технику. Стрелять по ним гораздо сложнее, но для расчетов невыполнимых задач нет.

Учения, в которых принимают участие 2,5 тысячи бойцов ВВО, проходят под Хабаровском.

Во время стрельб бойцы использовали не только РПГ, но и станковые гранатометы АГС-17, отметили в ведомстве. Расчеты определяли дистанцию до цели и вели визуальную разведку.

Мероприятия боевой подготовки состоялись на полигонах округа также и в ночное время.