В Одинцово стартовала Спартакиада среди сборных команд ЦОВУ МО РФ

Первыми на старт вышли самые возрастные участники, представители IV возрастной группы. Лучшее время (7,58 минуты) на трешке показал представитель из Главного управления генерального штаба (ГУ ГШ). Вторым финишировал представитель 12 Главного управления (12 ГУ). Замкнул тройку офицер из Национального центра управления обороной (НЦУО).

В III возрастной группе (до 45 лет) места распределились следующим образом: первое место – ГУ ГШ, второе – ГУ ГШ, третье – ГК ВКС.

Самая острая борьба развернулась среди спортсменов, которым не исполнилось 40 лет. Первое место – Управления начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (УНВ РХБЗ), второе – ГУ ГШ, третье – ГУ ГШ.

Спартакиада проводится в целях физического совершенствования и укрепления здоровья военнослужащих и государственных гражданских служащих ЦОВУ.

В 2018 году соревнования будут проводиться по разным видам спорта и спортивным дисциплинам: лыжные гонки, плавание, бильярдный спорт, мини-футбол, стрельба из штатного или табельного оружия, легкая атлетика, пейнтбол, дартс, волейбол, настольный теннис.