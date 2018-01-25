Секреты асов: военные пилоты рассказали о подготовке к «Авиадартсу»

В Липецком авиационном центре проходит масштабная подготовка к конкурсу «Авиадартс», который состоится на Армейских международных играх. Военные пилоты равняются на своих коллег, которые задали высокую планку, выиграв «Авиадартс» в прошлом году. Теперь призеры делятся опытом с коллегами.

Летчики Владимир Громов и Игорь Бородачёв полгода назад работали в одном звене. Их выступление на «Авиадартсе» является своеобразным уровнем качества для других пилотов. На Армейских международных играх в Китае Громов и Бородачев стали единственными, кто в кратчайшее время нашёл все три мишени и поразил их ракетно-бомбовым ударом.

«Присутствует в том числе и волнение, и напряжение какое-то внутренне, ты понимаешь всю ответственность соревнований, всю важность их. Это рождает интерес, азарт, какую-то внутреннюю энергию», - поделился Игорь Бородачев.

Сейчас в Липецком авиацентре проходит стандартная программа подготовки, пилоты отрабатывают свои задачи на всех типах штурмовой и истребительной авиации. Лётные смены идут с раннего утра и продолжаются даже после захода солнца. Пилоты также учатся отрабатывать удары по приборам без прямой видимости.

«Доходит до того, что по траектории, в сам момент выхода НАРов (неуправляемых авиационных ракет – прим.ред.) уже можно понять, цель поражена или нет», - отметил командир звена Су-25 Владимир Громов.

За победу в Китае оба летчика получили повышение и ушли в разные звенья, но по-прежнему готовы передавать опыт другим пилотам. Кроме того, вся команда, готовившая выступление на «Арми-2017», получила новые квалификационные знаки отличия, которые были введены недавно и вручались впервые.