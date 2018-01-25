Су-34 и МиГ-29 провели учебные бои в небе над Курской областью: видео

Экипажи боевых самолетов Су-34, Су-30 и МиГ-29 Западного военного округа провели учения на аэродроме Халино в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

«В Курской области на аэродроме Халино состоялись летно-тактические учения с авиационным полком Западного военного округа, в которых было задействовано свыше 20 экипажей истребителей МиГ-29СМТ и Су-30СМ», – говорится в заявлении ЗВО.

В ходе тренировки летчики провели воздушные бои, решили задачи по разведке и преодолению обороны ПВО условного противника. Для уничтожения наземных и воздушных целей использовались разные типы вооружений. В качестве «врага» выступили многофункциональные истребители Су-34 и боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-300.

Ранее сайт телеканала «Звезда» опубликовал видео дозаправки боевых самолетов Су-34 и МиГ-31 в Воронежской области. Она проводилась на высоте от четырех до восьми тысяч метров при скорости свыше 500 километров в час. К отработке элемента привлекались 50 летчиков.