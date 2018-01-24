Триста семей военных Тамбовского гарнизона получили жилье

Это уже второй многоквартирный дом для тамбовских военных. В прошлом году был сдан первый, а в ближайшее время будет построен еще один - на 225 квартир и общежитие на 600 мест.

По словам заместителя руководителя департамента жилищного обеспечения Минобороны Анатолия Гринева, сдача этих объектов обеспечит жильем всех военнослужащих тамбовского гарнизона.

«Это стало возможным благодаря непосредственному участию, поддержке этой программы со стороны Президента России Владимира Путина, организации работы и принятию решений министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу, первым заместителем Русланом Цаликовым», - рассказал заместитель руководителя департамента жилищного обеспечения Министерства обороны РФ Анатолий Гринев.

Отметим, что темпы программы по обеспечению военнослужащих жильем постоянно наращиваются. Только в прошлом году под заселение было передано 38 новостроек, а это пять тысяч квартир.