Сирийский опыт в самарских снегах: снайперы ЦВО провели учения в городских условиях

Снайперы 2-й общевойсковой армии ЦВО провели учения в Самарской области с учетом сирийского опыта. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Тренировка проходила по ближневосточному сценарию городских боев с одной отличительной особенностью – вместо песка военнослужащие отрабатывали задачи в снегу при минусовой температуре.

В составе групп снайперы научились скрытно двигаться в условиях города, определять места, которые потенциально удобны для установки ловушек с самодельными взрывными устройствами и занимать выгодные позиции в разрушенных зданиях. Военнослужащие провели учебные и боевые стрельбы, поразив цели на расстоянии 900 метров.

Опыт работы в Сирии стал внедряться в подготовку 2-й общевойсковой армии в декабре 2017 года. Тогда из Арабской Республики вернулся новый командующий генерал-майор Рустам Мурадов.