В Госдуме обсудили военно-патриотическое образование

Замначальника управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Иван Бородинчик отметил, что важные задачи в интересах безопасности страны выполняет Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту - ДОСААФ.

Отмечена возрастающая роль объединений патриотической направленности. Лидирующие позиции занимает созданное по инициативе Сергея Шойгу движение «Юнармия», в которое уже вступили более ста девяноста тысяч молодых людей по всей стране.

«Минобороны вместе с ДОСААФ заключены соглашения по подготовке специалистов по военно-учетным специальностям и безвозмездному пользованию имущества Минобороны России для подготовки этих специалистов», - рассказал Бородинчик.

Он также отметил, что в последние годы Минобороны существенно обновило учебно-материальную базу образовательных организаций для подготовки водителей