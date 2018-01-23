Шойгу пригласил вьетнамских военных в РФ для испытаний техники в боевых условиях

Российская Федерация готова поделиться с вьетнамскими партнерами опытом использования техники в реальных боевых условиях. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу во время встречи с министром национальной обороны Вьетнама Нго Суан Литем.

Шойгу подчеркнул, что Вьетнам является давним партнером России и между странами существуют доверительные отношения, дружба и опыт взаимовыгодного сотрудничества. В этой связи Россия готова принять вьетнамских военнослужащих, чтобы провести консультации и поделиться опытом испытаний военной техники в боевых условиях.

«Мы рассматриваем вашу страну в качестве стратегического союзника, давнего и надежного друга. Вьетнам для нас – один из важнейших партнеров по обеспечению безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – отметил министр обороны России.

Шойгу напомнил о ноябре прошлого года, когда заместители министров обороны России и Вьетнама с успехом провели третий раунд стратегического диалога, в ходе которого подписали ряд важных документов о сотрудничестве. Министр выразил уверенность, что и сегодняшняя встреча глав ведомств в Ханое послужит делу укрепления дружественных отношений двух стран.