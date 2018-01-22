Инженерные войска ВВО получили КамАЗ-мост и танк-сапер

В Хабаровском крае военные инженеры получили механизированный мост из четырех КамАЗов и боевую машину разминирования, сообщила пресс-служба округа.

«Инженеры приступили к эксплуатации нового комплекта тяжелого механизированного моста ТММ-3М2 на шасси автомобиля КамАЗ и боевой машины разминирования БМР-3МА на базе танка», – говорится в сообщении.

Спецтехника может пригодиться при ликвидации последствий стихийных бедствий на Дальнем Востоке, которые там нередки.

Тяжелый механизированный мост ТММ-3М2 предназначен для устройства мостовых переходов через различные преграды на пути движения войск. Собирают и разбирают его с помощью гидравлической лебедки.

Бронированная машина разминирования БМР-3МА обеспечивает траление основных типов противотанковых, противогусеничных и противоднищевых мин с контактными механическими и неконтактными магнитными взрывателями. На ее базе, кстати, создан роботизированный комплекс разминирования «Проход-1».