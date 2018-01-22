Гиперзвуковой страж неба: в Тверской академии ВКО готовят специалистов для работы с С-500

В Тверской академии воздушно-космической обороны имени маршала Г. К. Жукова приступили к освоению перспективной зенитно-ракетной системы С-500, способной перехватывать гиперзвуковые цели. Уже в следующем году заведение выпустит специалистов, обученных управлять новейшим комплексом ПВО.

За образованием в российский военный вуз приезжают молодые люди из десятков государств, в том числе представители Сирийской Арабской Республики и стран Африки, причем курсантом этого учебного заведения стать непросто. В академии иностранцы учатся владеть современными средствами ПВО под руководством российских инструкторов.

В этом вузе готовят специалистов, которые будут защищать как небо, так и безвоздушное космическое пространство. Обучение проходит по нескольким направлениям – зенитные, ракетные и радиотехнические войска, а также разведка и радиоэлектронная борьба. В учебных классах на новейших тренажерах курсанты отрабатывают сотни ситуаций, которые могут произойти в небе.

Из Тверской академии воздушно-космической обороны выходят боевые расчеты комплексов «Панцирь-С» и зенитно-ракетных систем С-300 и С-400. Здесь же тренируются военнослужащие, которым предстоит работать на перспективной ЗРС С-500, не имеющей аналогов в мире.