Беспилотники следят за стрельбами ЗСУ «Шилка» в Хабаровском крае

За учениями в Восточном военном округе теперь следят с беспилотных летательных аппаратов. Контроль посредством дронов является частью новой системы мониторинга боевой подготовки, которую сейчас внедряют в российской армии.

Отмечается, что в основном для наблюдения используют новейшие аппараты «Орлан» и «Леер».

Систему контроля впервые опробовали в зимнем периоде обучения в Хабаровском крае. Дроны снимают маневры наземных сил и тут же передают картинку на пункты управления, откуда командиры следят за действиями подчиненных в режиме онлайн.

Беспилотники зафиксировали работу на полигоне боевых машин пехоты и зенитных установок «Шилка».

Данные объективного контроля с дронов особенно важны на маневрах с боевой стрельбой. «Орлан» и «Леер» уже провели в воздухе более 100 часов и осветили около двух десятков учебных мероприятий.