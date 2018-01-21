Российские саперы отметили день инженерных войск боевыми тренировками

Российские саперы в Приморье встретили день инженерных войск боевыми тренировками. Этот вид войск зародился 317 лет назад, после указа Петра Первого о создании Школы Пушкарского приказа.

На одном из полигонов под Владивостоком 21 января были продемонстрированы возможности специальной техники. Один минный заградитель способен остановить целую колонну вражеских танков.

А машина разграждения может проделать коридор для движения техники среди любых препятствий. Такие вездеходы нередко используют для борьбы с лесными пожарами.