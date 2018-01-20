Герасимов в телефонном разговоре с коллегой из США обсудил сирийский вопрос
Валерий Герасимов и Джозеф Данфорд в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Сирии.
Фото: Минобороны России
В субботу, 20 января, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, первый замминистра обороны РФ, генерал армии Валерий Герасимов провел телефонный разговор с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов, генералом Джозефом Данфордом.
В ходе беседы генералы обсудили ситуацию в Сирии, сообщили в Минобороны РФ.
Также был затронут ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес Москвы и Вашингтона.