В ЦВО провели более тысячи мероприятий боевой и оперативной подготовки с участием органов МТО в 2017 году

Специалисты материально-технического обеспечения Центрального военного округа (ЦВО) в 2017 году провели свыше тысячи мероприятий оперативной и боевой подготовки.

Как сообщается на официальном сайте Министерства обороны РФ, своевременно и качественно решались задачи по обеспечению международных учений в Узбекистане, Казахстане и Таджикистане. Специалисты служб участвовали в конкурсах «Армейских международных игр-2017».

По данным ведомства, всего на различных этапах конкурсов прияли участие свыше трёх тысяч специалистов органов МТО, было задействовано более двух тысяч единиц военной и специальной техники МТО ЦВО.

В сообщении отмечается, что по результатам проведённых мероприятий трём подразделениям бригад МТО, дислоцированных в Самарской и Кемеровской областях, было присвоено почётное звание «ударное».

Центральный военный округ расположен на территории трех федеральных округов и 29 российских субъектов. При этом в состав ЦВО структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

Ранее сообщалось, что в Поволжье более 10 тысяч военнослужащих начали использовать опыт боевых действий, полученный командованием ЦВО в Сирии. По замыслу учений, войскам нужно было уничтожить крупное незаконное вооруженное формирование без непосредственного соприкосновения с противником.

В декабре прошлого года мотострелковое соединение Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированное в Алтайском крае, получило в рамках гособоронзаказа бригадный комплект новейшего переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Верба».