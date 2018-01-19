Проделать брешь в трехметровой преграде: кадры учений на Дону

Саперы ЮВО тренировались обезвреживать террористов, проделывать проходы в минных полях противника и преодолевать преграды высотой три метра.

На занятиях использовали самоходную реактивную установку УР-77 «Метеорит», которую еще называют «Змеем Горынычем», и инженерную машину разграждения.

Для этой машины не существует никаких преград: она легко разбирает завалы, засыпает противотанковые рвы, выкорчевывает деревья. На полигоне Бородиновский она стремительно справилась с трехметровым препятствием при помощи специального оборудования.

В эти дни тренировки инженерных войск проходят в самых разных округах. Накануне телеканал «Звезда» передавал эффектные кадры с псковского полигона Завеличье.