Биатлон при минус 20: видео тренировок танкистов в Чебаркуле

В Челябинской области прошли соревнования экипажей Т-72Б3 для отбора к самому зрелищному конкурсу Армейских международных игр-2018 - «Танковому биатлону».

Участникам предстояло пройти трассу с препятствиями и нанести удар по условному противнику. Все это происходило в непростых погодных условиях, при температуре в 20 градусов мороза.

Ранее к тренировкам приступили на подмосковном полигоне Головеньки. Гвардейцы Кантемировской дивизии учились проходить рвы, колейные мосты и водные препятствия на танках Т-80.

В этом году правила биатлона изменились - стрельбы будут проводиться по-новому: с закрытых огневых позиций, по мишени, находящейся на расстоянии в четыре километра. Это нововведение продиктовано опытом современных войн.