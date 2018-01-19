Саперов научили расчищать Арктику от старых снарядов

В Мурманской области саперы-новобранцы учились военному ремеслу. Это был их первый полевой выход. Они искали мины и расчищали путь для техники в условиях Крайнего Севера.

Задачей военных инженеров было проложить безопасный маршрут для механиков-водителей, которые в свою очередь совершенствовали навыки управления тяжелой техникой.

Подобный опыт им пригодится не только в боевых действиях. Россия сейчас активно занимается очисткой арктических территорий от снарядов времен Великой Отечественной войны.

А ранее на псковском полигоне Завеличье инженеры ВДВ учились искать и обезвреживать мины, создавать с помощью взрывчатки укрепления и командные пункты. Сайт телеканала «Звезда» передавал оттуда эффектные кадры.