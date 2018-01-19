Спецназ не дал выкрасть «лабораторный вирус»: видео из Амурской области

В Восточном военном округе прошли очередные учения подразделений спецназначения. По сценарию, объект Министерства обороны захватили экстремисты. Они хотели выкрасть особо опасный вирус из армейской лаборатории.

Чтобы предотвратить хищение, по тревоге были подняты подразделения военной полиции. Они блокировали прилегающие дороги, а оперативные группы с нескольких направлений ворвались на территорию базы под прикрытием бронетехники.

Во время перестрелки «экстремистов» ликвидировали. А их сообщника скрутили силой - «бандит» пытался оказать вооруженное сопротивление.

Напомним, ранее амурский спецназ освобождал медпункт, в котором «боевики» захватили заложников.