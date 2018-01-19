Кадры испытаний нового снаряжения в инженерных войсках
Во Владимирской области прошли учения штурмового батальона инженерных войск, в ходе которых был испытан новейший штурмовой костюм.
Новый штурмовой костюм создан из композитных материалов, имеет встроенную видеокамеру и систему охлаждения, при этом весит не больше 10 килограммов.
После ликвидации боевиков инженеры отработали вождение тяжелой техники.
Большое внимание уделялось физической подготовке. В завершение учений каждый боец должен был преодолеть огненно-штурмовую полосу.