Штурм захваченного «террористами» здания в горах Армении: кадры учений

Больше ста военнослужащих 102-й военной базы были переброшены на высокогорные полигоны, где в течение трех будут изучать новые методы борьбы с террористами.

Среди главных учебных задач - штурм захваченного боевиками здания и ликвидация хорошо вооруженной группировки.

Чтобы закрепить полученный материал все военнослужащие сдадут экзамены, а потом передадут новые знания своим подчиненным.