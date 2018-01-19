Штурм захваченного «террористами» здания в горах Армении: кадры учений
В Армении прошла масштабная проверка офицеров российской военной базы.
Больше ста военнослужащих 102-й военной базы были переброшены на высокогорные полигоны, где в течение трех будут изучать новые методы борьбы с террористами.
Среди главных учебных задач - штурм захваченного боевиками здания и ликвидация хорошо вооруженной группировки.
Чтобы закрепить полученный материал все военнослужащие сдадут экзамены, а потом передадут новые знания своим подчиненным.