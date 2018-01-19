Расчеты ПВО ВКС отразили нападение условного воздушного противника в Московской области

В рамках проводимой ракетно-стрелковой конференции объединения противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил (ВКС) подразделения ПВО совершили отработку практических действий по отражению атаки условного воздушного противника со сменой мест дислокации.

По сообщениям Министерства обороны РФ, расчеты подразделений зенитных ракетных войск отработали перевод зенитных ракетных комплексов С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» с боевого положения в походное, совершение марша в новый позиционный район, отражение атаки условного воздушного врага и заряжание пусковых установок зенитными управляемыми ракетами.

Расчеты подразделения радиотехнических войск успешно справились с задачами радиолокационной разведки и обеспечения информацией боевых расчетов комплексов С-400 и «Панцирь-С» для условного уничтожения целей в воздухе.

В мероприятии участвовали свыше 150 человек, включая командный состав соединений и частей ПВО и ПРО ВКС, представителей высших учебных заведений ВКС и промышленных предприятий.