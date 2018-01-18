«Тополь», «Тополь-М» и «Ярс» приступают к маневрам в рамках масштабных учений РВСН

Ракетные полки ПГРК «Ярс» заняли полевые позиции и приступили к несению боевого дежурства в рамках учения, проводимого в Новосибирской области.

На учении стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода боевых ракетных комплексов на маршруты боевого патрулирования, осуществление марша по смене полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения.

Противодиверсионные формирования выполнят задачи по обнаружению, блокировке и уничтожению условных диверсантов, в том числе с применением новых боевых противодиверсионных машин (БПДМ) «Тайфун-М», которые оснащены беспилотными летательными аппаратами.

На учении для сопровождения подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» на маршрутах боевого патрулирования используется новейшая машина дистанционного разминирования (МДР) «Листва».

Согласно легенде учения, на маршруте движения колонны диверсанты заложили дистанционно управляемые взрывные устройства. Машина дистанционного разминирования обезвредила их не только на обочине и дороге, но и на расстоянии 100 метров от самой трассы.

МДР «Листва» создавалась специально для РВСН и доказала свою эффективность в ходе учений.

В учениях задействуют около десяти образцов перспективной спецтехники, в том числе для инженерных подразделений, охраны и обороны, РХБЗ.

На данном КШУ на качественно новом уровне отрабатываются вопросы маскировки подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс».