В Амурской области у гранатометчиков 38-ой мотострелкловой бригады начались практические занятия

В Амурской области молодым гранатометчикам 38-ой мотострелкловой бригады доверили штатное оружие. У новобранцев, которые прибыли для прохождения срочной службы в конце 2017 года, начались первые практические занятия.

Бойцам за месяц предстоит освоить автоматический гранатомет АГС-17 «Пламя» и ручной противотанковый гранатомет РПГ-7. Кроме того, солдаты должны будут научиться поражать разные цели: бронетехнику, долговременные огневые точки и живую силу противника.

В полевом сборе участвуют свыше пятисот гранатометчиков. Для занятий им выделили более 10 тысяч реактивных выстрелов.