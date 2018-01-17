Приземление на зимнее шоссе: видеоурок от пилотов Су-30 и Су-34

В Ростовской области пилоты истребители Су-34, Су-27 и Су-30СМ провели специальные занятия, во время которых имитировали взлет и посадку машин на автотрассу. В зимних условиях такие тренировки проходят крайне редко.

Ранее подобное можно было наблюдать в августе, в Беларуси, где на шоссе под Минском сажали Су-27, Су-25 и МиГ-29 объединенной группировки войск. Однако в данном случае маневр выполняли тяжелые истребители ВКС России.

«Посадка проходила конвейерным способом - самолеты касались асфальта и, "пробежав" несколько десятков метров по дороге, вновь взмывали в небо», - рассказал подробности начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

Во время учений ростовскую трассу перекрыли. Безопасность обеспечивали военные полиция и автоинспекция, областная ДПС.

Кроме того, экипажи Су-30 СМ и Су-27 провели воздушные бои с условным противником, выполняя фигуры высшего пилотажа. Их сопровождали бомбардировщики во время учебной атаки по наземным целям.