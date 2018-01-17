В Восточном военном округе курсанты школы снайперов отрабатывают бой в городе

В Восточном военном округе проходят занятия курсантов школы снайперов, где основной темой стала отработка боевых действий в городе.

Курсантам необходимо уничтожить террористов, захвативших заложников в здании. Кроме того, военные учатся стрелять из пистолета Макарова из позиций стоя и с колена.

Следующим этапом станут специальные мишени, которые имитируют узкие окна зданий, где террористы могут промелькнут лишь на долю секунды и за это время нужно успеть уничтожить преступников.