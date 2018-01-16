Кадры поиска подлодки гидроакустической станцией вертолета Ка-27ПЛ

На YouTube-канале Министерства обороны России появился ролик о том, как на Северном флоте экипаж вертолета Ка-27ПЛ ищет подводную лодку условного противника.

На кадрах видно: машина зависает над морской поверхностью и опускает в воду гидроакустическую станцию, которая входит в поисково-прицельную систему вертолета. Эта станция позволяет обнаруживать подводные цели на расстоянии до 8 километров.

Это первые плановые полеты, которые экипажи противолодочных вертолетов Северного флота проводят в 2018 году, сообщил ранее начальник пресс-службы СФ капитан 1-го ранга Вадим Серга.

Ка-27ПЛ (по кодификации НАТО: Helix – «Спираль») – уникальный советский и российский вертолет, спрятаться подлодке от него практически невозможно.