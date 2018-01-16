Шойгу поблагодарил петербургских курсантов за осознанный выбор профессии

В Санкт-Петербурге министр обороны России проверил ход строительства нового многофункционального корпуса Нахимовского военно-морского училища, общей площадью почти 40 тысяч квадратных метров.

По проекту шестиэтажное здание с небольшим куполом примкнет к старому корпусу училища и позволит создать условия, необходимые для организации полного цикла обучения нахимовцев.

Далее глава Минобороны посетил отреставрированный архитектурный комплекс бывшего Константиновского артиллерийского училища, где сейчас учатся и живут петербургские суворовцы.

Он пообщался с ними и поблагодарил за осознанный выбор стать профессиональными военными.

Один из учеников сообщил министру, что в будущем хотел бы стать слушателем Военной академии радиационной, химической и биологической защиты в Костроме. По его словам, это обусловлено актуальностью профессии военного химика в связи с международной обстановкой. Шойгу одобрил выбор.

«Это очень важно. Одна из сложнейших задач, решенных в Сирии по инициативе Верховного главнокомандующего Вооруженными силами России, - вывоз с территории этой страны всех запасов химического оружия и его утилизация», - сказал министр.

Затем он осмотрел условия размещения, проверил организацию учебного процесса, а также передал в дар домовому храму училища православную икону.

Напомним, ранее Сергей Шойгу посетил реконструированное здание Центральной военно-морской библиотеки и получил там электронный читательский билет. А в Военном институте физической культуры ему показали новое здание кадетского спортивного корпуса и отремонтированный бассейн.