Уничтожение условного противника «Осой» и «Иглой»: кадры учений

В Астраханской области прошли экзаменационные стрельбы зенитчиков 7-й гвардейской российской военной базы, дислоцированной в Абхазии.

Расчеты зенитно-ракетных комплексов «Оса» и «Стрела» уничтожили мишени, имитирующие самолеты, вертолеты и беспилотники «противника». Их зона поражения – десять километров.

Огонь по врагу вели и переносными комплексами «Игла». У этого оружия радиус действия не такой большой, как у самоходных установок, но точность попадания стопроцентная.

А в Ставропольском крае командиры дивизионов военной базы в Абхазии выполнят контрольные стрельбы из пистолета Макарова, автомата Калашникова и вооружения танков Т-72Б3, боевых машин БМП-2 и БМП-3.

В общей сложности с офицерами будет проведено свыше 30 практических, лекционных и инструкторско-методических занятий.