Вертолеты Ка-27 отрабатывают поиск подлодок в Баренцевом море

Экипажи противолодочных вертолетов Ка-27 начали тренировки по поиску и обнаружению подводных лодок в Баренцевом море, сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1-го ранга Вадим Серга.

«Экипажи Ка-27 отрабатывают тактические приемы поиска и классификации подводных лодок, слежения за ними с применением радиолокационных и гидроакустических средств», – рассказали в пресс-службе.

Также во время учений экипажи вертолетов отработают тактическое применение комплексов противолодочного вооружения, после чего выполнят полетные задания на слетанность экипажей и получение допуска пилотирования в простых и сложных метеоусловиях.

Как отметил Вадим Серга, перед тренировочными полетами была проведена тщательная подготовка с проверкой готовности инженерно-технического состава, наземных служб и специалистов к обеспечению задач летной подготовки.

«В 2018 году это первые плановые полеты, которые экипажи противолодочных вертолетов проводят в соответствии с программой боевой подготовки», – добавил начальник пресс-службы Северного флота.

Ка-27 может проводить поиск и обнаружение подводных лодок, следующих на различных глубинах с различной скоростью, в том числе в сложных метеоусловиях в любое время суток и даже при волнении на море до пяти баллов.

Для борьбы с подводными лодками используется прицельно-поисковая система, обеспечивающая обнаружение субмарины, определение ее координат и параметров движения и выработку рекомендаций по применению оружия.