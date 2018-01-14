Высокоточный снаряд «Краснополь»: кадры ликвидации боевиков, атаковавших базу Хмеймим

Вечером 5 января в Сирии боевики предприняли попытки атаки на российскую авиабазу Хмеймим, а на также пункт материально-технического обеспечения в Тартусе. Для этого террористы использовали 13 дронов.

Атака на российские объекты провалилась благодаря нашим средствам ПВО: шесть беспилотников были перехвачены, три из них успешно посажены, еще три уничтожены. Остальные семь дронов сбили при помощи комплексов «Панцирь».

Через несколько дней российская военная разведка обнаружила место сборки и хранения дронов боевиков и уничтожила склад, использовав для этого высокоточный артиллерийский снаряд «Краснополь».

Аналогичным образом были ликвидированы террористы, обстрелявшие из минометов базу Хмеймим 31 декабря. На кадрах, предоставленных Министерством обороны РФ, видно, что ничего не подозревающие боевики выходят из припарковавшегося возле их убежища автомобиля и направляются в укрытие. В этот момент «Краснополь», шедший строго по лазерному лучу целеуказателя, с первого раза точно поражает цель.

Факт уничтожения террористов был подтвержден средствами объективного видеоконтроля.