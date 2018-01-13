Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Комплексы С-400 закрыли весь периметр полуострова Крым

Виктория Косогляденко
22:58 13.01.2018
В Крыму на боевое дежурство заступил второй на полуострове дивизион зенитных ракетных систем С-400 «Триумф».

Под вой сирены заняла свои позиции на мысе Фиолент в Крыму самая совершенная в мире система ПВО С-400 «Триумф». Звуки разносятся на десятки километров вокруг, как сигнал о том, что второй крымский дивизион с сегодняшнего дня уже на посту.

Если система находится в вертикальном положении - пусковая установка устремлена вверх - это знак полной боевой готовности. В таком случае лучше отойти на безопасное расстояние, а вот неприятелю теперь уже не спрятаться. Для «Триумфа» нет ничего недосягаемого - это самый надежный щит.

Даже своим видом комплексы С-400 идеально вписываются в крымский рельеф. Впрочем, в маскировке «Триумф» совершенно не нуждается, ведь противостоять российскому ПВО не может ничто в мире.

«Скорости у С-400 очень высокие. Отражает практически любое воздушное и космическое нападение. Работает по ракетам, вертолетам самолетам и целям класса баллистика», - рассказал командир стартовой батареи первого зенитного ракетного дивизиона Евгений Маркелов.

На сегодняшний день в мире нет системы, совершеннее, чем эта. «Триумф» надежен и эффективен против любых целей. Ракет - крылатых или баллистических, самолетов - сверхзвуковых и созданных по технологиям «стэлс», то есть практически невидимых.

«У этого комплекса расширенные возможности по дальности применения. Под защитой комплекса ПВО, который сегодня заступил в Севастополе, будет находиться еще и часть Краснодарского края», - отметил командующий ВВС и ПВО Южного военного округа, генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.

Комплекс одновременно может обстреливать до 80 целей, при этом еще больше - держать на прицеле.

На мониторах в командном пункте видно, как система сканирует воздушное пространство, и отслеживает не один, а сразу десятки объектов.

С появлением в Крыму еще одного дивизиона системы С-400 оборона региона стала еще надежнее. Боевой радиус «Триумфа» - 400 километров. При таких возможностях комплексы прикроют весь периметр полуострова, а также все воздушное пространство над Черным морем.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Реакция на провокацию в Сирии и возвращение военных кораблей Украине: ключевые заявления Путина журналистам
Дата12.01.2018, 08:09
Реакция на провокацию в Сирии и возвращение военных кораблей Украине: ключевые заявления Путина журналистам
Комплексы С-400 закрыли весь периметр полуострова Крым
Дата13.01.2018, 22:58
Комплексы С-400 закрыли весь периметр полуострова Крым
Санкт-Петербург может принять ЧМ по хоккею 2024 года – Третьяк
Дата14.01.2018, 01:57
Санкт-Петербург может принять ЧМ по хоккею 2024 года – Третьяк
Заместитель министра обороны Юрий Борисов посетил НПО «Сатурн» и ССЗ «Вымпел»
Дата12.01.2018, 10:17
Заместитель министра обороны Юрий Борисов посетил НПО «Сатурн» и ССЗ «Вымпел»
Старт «десятилетки обновления»: какой будет новая государственная программа вооружения
Дата13.01.2018, 09:40
Старт «десятилетки обновления»: какой будет новая государственная программа вооружения
«Волга» особого назначения и советский «маслкар»: как сотрудники КГБ охотились на шпионов
Дата09.01.2018, 08:44
«Волга» особого назначения и советский «маслкар»: как сотрудники КГБ охотились на шпионов
Экзамен боем: каким был для российской армии уходящий 2017-й
Дата30.12.2017, 09:00
Экзамен боем: каким был для российской армии уходящий 2017-й
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
03:28 В стране и мире
Около 11,5 тысяч жителей Курска остались без тепла
23:25 В стране и мире
Видео
Земан победил в первом туре выборов президента Чехии
21:27 В стране и мире
Видео
Испытание холодом: в Якутию пришли 62-градусные морозы
19:44 Спорт
Видео
«Спартак» после обвинений в расизме извинился за «тающие шоколадки»
16:58 В стране и мире
Операция «Немыслимое»: стало известно о «самом темном секрете» Уинстона Черчилля
События дня
События дня
«Новая Звезда»
Конфликт в Донбассе
Война в Сирии
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
В Крыму показали плачевное состояние украинских кораблей Видео
В Крыму показали плачевное состояние украинских кораблей
Кадры уничтожения склада БПЛА боевиков в Сирии с помощью боеприпаса «Краснополь» Видео
Кадры уничтожения склада БПЛА боевиков в Сирии с помощью боеприпаса «Краснополь»
Опубликовано видео уничтожения боевиков, атаковавших российские объекты в Сирии Видео
Опубликовано видео уничтожения боевиков, атаковавших российские объекты в Сирии
Лиса и кот не поделили миску с едой на Камчатке Видео
Лиса и кот не поделили миску с едой на Камчатке
Американских специалистов насторожил «загадочный русский беспилотник»
Американских специалистов насторожил «загадочный русский беспилотник»
Я Вам что, проститутка? – фанатка Киркорова устроила певцу скандал в Майами Видео
Я Вам что, проститутка? – фанатка Киркорова устроила певцу скандал в Майами
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.