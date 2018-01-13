Комплексы С-400 закрыли весь периметр полуострова Крым

Под вой сирены заняла свои позиции на мысе Фиолент в Крыму самая совершенная в мире система ПВО С-400 «Триумф». Звуки разносятся на десятки километров вокруг, как сигнал о том, что второй крымский дивизион с сегодняшнего дня уже на посту.

Если система находится в вертикальном положении - пусковая установка устремлена вверх - это знак полной боевой готовности. В таком случае лучше отойти на безопасное расстояние, а вот неприятелю теперь уже не спрятаться. Для «Триумфа» нет ничего недосягаемого - это самый надежный щит.

Даже своим видом комплексы С-400 идеально вписываются в крымский рельеф. Впрочем, в маскировке «Триумф» совершенно не нуждается, ведь противостоять российскому ПВО не может ничто в мире.

«Скорости у С-400 очень высокие. Отражает практически любое воздушное и космическое нападение. Работает по ракетам, вертолетам самолетам и целям класса баллистика», - рассказал командир стартовой батареи первого зенитного ракетного дивизиона Евгений Маркелов.

На сегодняшний день в мире нет системы, совершеннее, чем эта. «Триумф» надежен и эффективен против любых целей. Ракет - крылатых или баллистических, самолетов - сверхзвуковых и созданных по технологиям «стэлс», то есть практически невидимых.

«У этого комплекса расширенные возможности по дальности применения. Под защитой комплекса ПВО, который сегодня заступил в Севастополе, будет находиться еще и часть Краснодарского края», - отметил командующий ВВС и ПВО Южного военного округа, генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.

Комплекс одновременно может обстреливать до 80 целей, при этом еще больше - держать на прицеле.

На мониторах в командном пункте видно, как система сканирует воздушное пространство, и отслеживает не один, а сразу десятки объектов.

С появлением в Крыму еще одного дивизиона системы С-400 оборона региона стала еще надежнее. Боевой радиус «Триумфа» - 400 километров. При таких возможностях комплексы прикроют весь периметр полуострова, а также все воздушное пространство над Черным морем.