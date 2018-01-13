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Зеленодольский завод создаст боевые корабли для борьбы с пиратами и террористами

Вадим Синицын
15:09 13.01.2018
Заместитель министра обороны России Юрий Борисов пообещал обеспечить Зеленодольский судостроительный завод военными заказами.

Зеленодольский судостроительный завод в Татарстане будет обеспечен оборонными заказами на десять лет вперед. Об этом заявил заместитель министра обороны Российской Федерации Юрий Борисов на церемонии закладки нового патрульного корабля проекта 22160 «Николай Сипягин».

Борисов отметил, что Зеленодольский завод хорошо зарекомендовал себя и укрепился на рынке создания кораблей для ближней морской зоны, в том числе малых корветов и малых ракетных кораблей. Они прошли проверку в Сирии и отлично проявили себя там, добавил заместитель министра обороны.

Патрульные корабли нового проекта создаются специально для борьбы с террористами и пиратами. Проблема противостояния им очень актуальна в странах Ближнего Востока, и новые корабли будут действительно востребованы.

«Этот проект как раз был придуман для антитеррористических операций и борьбы с пиратством. Корабль будет востребован. Мы заказали шесть таких кораблей. Они будут практически на каждом флоте», – отметил Борисов.

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