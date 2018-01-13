Зеленодольский завод создаст боевые корабли для борьбы с пиратами и террористами

Зеленодольский судостроительный завод в Татарстане будет обеспечен оборонными заказами на десять лет вперед. Об этом заявил заместитель министра обороны Российской Федерации Юрий Борисов на церемонии закладки нового патрульного корабля проекта 22160 «Николай Сипягин».

Борисов отметил, что Зеленодольский завод хорошо зарекомендовал себя и укрепился на рынке создания кораблей для ближней морской зоны, в том числе малых корветов и малых ракетных кораблей. Они прошли проверку в Сирии и отлично проявили себя там, добавил заместитель министра обороны.

Патрульные корабли нового проекта создаются специально для борьбы с террористами и пиратами. Проблема противостояния им очень актуальна в странах Ближнего Востока, и новые корабли будут действительно востребованы.