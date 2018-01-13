Второй дивизион ЗРС С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму

На боевое дежурство на Крымском полуострове заступил второй дивизион зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф», заявил командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.

«С сегодняшнего дня вся группировка противовоздушной обороны Крыма оснащена самой современной, не знающей аналогов во всем мире зенитно-ракетной системой С-400», – сказал он.

Как отметил генерал, постановка на боевое дежурство дивизиона С-400 повысит боевые возможности всей крымской ПВО. Он добавил, что ЗРС будут защищать границы РФ не только на территории полуострова, но и на большей части Краснодарского края.

Отмечается, что первый вооруженный С-400 зенитно-ракетный полк заступил на боевое дежурство в районе Феодосии в Крыму в начале января прошлого года.

«Возможности С-400 поистине уникальны... Эта система обладает высокой надежностью и живучестью. Одна только цифра: время на развертывание в боевое положение составляет менее пяти минут», – заключил Севостьянов.