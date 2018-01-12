Арктические мотострелки преодолели на вездеходах двухметровые сугробы

В арктической мотострелковой бригаде Северного флота прошли занятия с водителями вездеходов ТТМ-4902ПС-10 по преодолению препятствий на пересеченной местности, сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1-го ранга Вадим Серга.

Экипажи водили машины по разному рельефу – редколесью, оврагам, скоплению валунов и другим естественным преградам. Тактико-технические характеристики вездеходов позволили без особого труда преодолеть их в условиях низких температур и обильного снегопада.

«Глубина снежного покрова на полигоне местами достигала двух метров», – уточнил Серга.

Эти занятия стали первым учебным опытом для механиков водителей в 2018 году.

Напомним, недавно на вооружение Сухопутных и береговых войск Северного флота поступило около 20 двухзвенных гусеничных плавающих снегоболотоходов высокой проходимости ГАЗ-3344-20 «Алеут».