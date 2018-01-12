Первая в новом году партия бомбардировщиков Су-34 передана ВКС

ВКС России передана первая партия бомбардировщиков Су-34, сообщает пресс-служба компании «Сухой».

Ранее о том, что самолеты Су-34 поступят в первом квартале 2018 года на вооружение авиаполка в Челябинской области, сообщал помощник командующего войсками округа полковник Ярослав Рощупкин.

По его словам, летчики авиаполка в прошлом году приступили к переподготовке на новые самолеты в Государственном центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России в Липецке.

Предыдущая партия из четырех бомбардировщиков была передана ВКС в ноябре прошлого года.

Су-34 – многофункциональный истребитель-бомбардировщик, созданный для нанесения ударов по наземным целям. Кроме того, самолет способен вести бой с истребителями противника.

Получил боевое применение в ходе операции ВКС РФ в Сирии. Всего на вооружении российской армии стоит более 100 бомбардировщиков.