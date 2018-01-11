«Аллигаторы» над Кубанью: кадры полета ударного вертолета Ка-52 из кабины

В ходе учений пилоты отработали зависание в воздухе, развороты, огневую поддержку штурмовых отрядов, а также сопровождение колонны в труднодоступных лесных массивах.

Всего до конца этого года пилоты совершат более пяти тысяч полетов.

Ка-52 – российский разведывательно-ударный вертолет, который представляет собой дальнейшее развитие вертолета Ка-50 «Черная акула».

Главными особенностями вертолета являются соосная схема винтов, которая позволяет обойтись без рулевого винта, а также расположение пилотов в кабине: они сидят рядом, а не друг за другом, как в большинстве других ударных вертолетов.

Главная задача Ка-52 – уничтожение бронетехники, наземных объектов и малоскоростных воздушных целей. Также может использоваться как командная машина, осуществляющая разведку местности, целеуказание и координацию действий группы боевых вертолетов, и как учебно-тренировочный вертолет.

Морская версия вертолета – Ка-52К «Катран».