«Ярс» и «Тополь-М» заступили на дежурство в рамках учений РВСН

Ракетные полки с комплексами «Тополь-М» и «Ярс» заступили на боевое дежурство на полевых позициях в рамках плановых учений Ракетных войск стратегического назначения. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерство обороны РФ.

Как отмечается в сообщении, первые ракетные полки, оснащенные ракетными комплексами «Тополь-М» и «Ярс» приступили к отработке задач несения боевого дежурства на маршрутах патрулирования от Ивановской до Иркутской областей.

Во время этих маневров планируется отработать вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершить марши, рассредоточить агрегаты со сменой полевых позиций, организовать маскировку и боевое охранение.

Также будут выполнены задачи по обнаружению, блокировке и уничтожению «диверсантов», в том числе - с использованием новых боевых противодиверсионных машин «Тайфун-М», оснащенных беспилотными летательными аппаратами.

На учениях, заключили в ведомстве, военные отработают задачи по преодолению участков условного заражения местности, организации взаимодействия с другими подразделениями, а также по проведению условного пуска ракет.

Напомним, в августе минувшего года ПГРК «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс» отработали маневренные действия на маршрутах боевого патрулирования в четырех регионах России