Принятие Россией мер по обеспечению своей безопасности не должно восприниматься как угроза – Песков

Главная цель развертывания комплексов С-400 на крымском полуострове – обеспечение безопасности своей территории в связи с продолжающейся провокационной деятельностью на российско-украинской границе в районе Крыма.

«Принятие российской стороной всех необходимых мер по обеспечению своей безопасности не должно восприниматься как угроза кому-то, а должно восприниматься как именно обеспечение собственной безопасности, на что, естественно, у российской стороны есть полное суверенное право», – заключил Песков.

В августе 2016 года ФСБ задержала группу диверсантов на территории Крыма. Также сообщалось о предотвращении терактов, которые готовились Главным управлением разведки Минобороны Украины.

С-400 «Триумф» – зенитная ракетная система, созданная для уничтожения баллистических и аэродинамических целей в широком диапазоне скоростей и высот полета.

Может обеспечивать одновременный обстрел до 36 целей с наведением на них до 72 ракет. Дальность обнаружения целей – до 600 километров. Границы зоны прикрытия – 400 километров.