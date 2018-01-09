Песков: в Кремле отдают себе отчет, что вылазки террористов в Сирии продолжатся

В Кремле дали оценку ситуации с атаками боевиков на российские базы в Сирийской Арабской Республике. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, у руководства страны нет иллюзий по поводу действий террористов.

«В Кремле отдают себе отчет, что вылазки террористов в Сирии продолжатся», – ответил Песков на вопрос о недавних бандитских атаках.

Напомним, в ночь с 5 на 6 января самодельные БПЛА террористов были обезврежены системами обеспечения безопасности российских военных объектов.

В массированной атаке приняли участие 13 малоразмерных воздушных целей. Три из них приближались к объекту ВМФ России в Тартусе, десять – к авиабазе Хмеймим.

Шесть дронов российским подразделениям РЭБ удалось взять под контроль, перехватив внешнее управление. Семь беспилотников уничтожили штатные зенитно-ракетные пушечные комплексы «Панцирь-С», несущие боевое дежурство.

Пострадавших или материального ущерба на российских военных объектах нет. Минобороны России впоследствии опубликовало фотографии перехваченных вражеских БПЛА.