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Песков: в Кремле отдают себе отчет, что вылазки террористов в Сирии продолжатся

Кирилл Яблочкин
12:12 09.01.2018
Пресс-секретарь президента прокомментировал попытки боевиков атаковать российский контингент в Сирии.
Фото: Muhmmad Al-Najjar / Sopa Images / Globallook

В Кремле дали оценку ситуации с атаками боевиков на российские базы в Сирийской Арабской Республике. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, у руководства страны нет иллюзий по поводу действий террористов.

«В Кремле отдают себе отчет, что вылазки террористов в Сирии продолжатся», – ответил Песков на вопрос о недавних бандитских атаках.

Напомним, в ночь с 5 на 6 января самодельные БПЛА террористов были обезврежены системами обеспечения безопасности российских военных объектов.

В массированной атаке приняли участие 13 малоразмерных воздушных целей. Три из них приближались к объекту ВМФ России в Тартусе, десять – к авиабазе Хмеймим.

Шесть дронов российским подразделениям РЭБ удалось взять под контроль, перехватив внешнее управление. Семь беспилотников уничтожили штатные зенитно-ракетные пушечные комплексы «Панцирь-С», несущие боевое дежурство.

Пострадавших или материального ущерба на российских военных объектах нет. Минобороны России впоследствии опубликовало фотографии перехваченных вражеских БПЛА.

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