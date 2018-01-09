Оставшийся в Сирии российский контингент способен вести борьбу с вылазками террористов – Песков

Песков отметил, что решение о выводе войск было принято Владимиром Путиным, исходя из того фактора, что больше нет оснований для проведения крупных наступательных операций.

«Тот контингент и военная инфраструктура, которые остаются в пунктах базирования в Хмеймиме и Тартусе, обладают всеми необходимыми возможностями для борьбы с этими (террористическими) проявлениями», – сказал Песков.

По словам Пескова, вылазки террористов могут продолжиться и в дальнейшем, и это подчеркивает необходимость «интенсификации усилий в русле политического урегулирования».

Приказ о выводе российских войск из Сирии Владимир Путин отдал в ходе своего визита на авиабазу Хмеймим 11 декабря.

В ночь с 5 на 6 января террористы атаковали российскую военную базу в Хмеймиме и пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе с помощью беспилотных летательных аппаратов.

В атаке принимали участие 13 малоразмерных воздушных целей. Три из них приближались к пункту МТО ВМФ России в Тартусе, десять – к авиабазе Хмеймим.

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