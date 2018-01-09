Террористы семь раз нарушили режим прекращения огня в Сирии

Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано семь случаев стрельбы в провинциях Алеппо, Латакия и Хомс.

Большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ).

В целом обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная.