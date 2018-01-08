МО РФ опубликовало фото БПЛА, с помощью которых террористы пытались атаковать российские базы в Сирии

Министерство обороны России опубликовало фото беспилотных летательных аппаратов террористов, а также снарядов, которые несли ударные БПЛА к российской базе Хмеймим и пункту обеспечения флота в Тартусе в Сирии.

Беспилотники террористов были обезврежены системами обеспечения безопасности российских военных объектов в ночь с 5 на 6 января. В массированной атаке приняли участие 13 малоразмерных воздушных целей. Три из них приближались к пункту МТО ВМФ России в Тартусе, десять – к авиабазе Хмеймим.

Шесть целей российским подразделениям РЭБ удалось взять под контроль, перехватив внешнее управление. Три из них были посажены на подконтрольную территорию вне базы, еще три беспилотника взорвались при соприкосновении с землей.

Семь дронов были уничтожены штатными зенитно-ракетными пушечными комплексами «Панцирь-С» российских подразделений противовоздушной обороны, несущих боевое дежурство. Пострадавших или материального ущерба на российских военных объектах нет.