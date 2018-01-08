Мотострелки ЮВО тренируются управлять ПТРК «Штурм-С»

В мотострелковом соединении Южного военного округа, дислоцированного в Волгоградской области, проходит подготовка операторов противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С». Обучение военнослужащих артиллерийских подразделений проводится на унифицированном тренажере.

Возможности унифицированного компьютерного тренажера позволяют обучать и тренировать специалистов в режиме реальной обстановки по наведению и стрельбе с места по неподвижным и движущимся целям на дальностях до шести километров, имитировать траекторию полета снаряда, движение наземной и воздушной целей, размеры которых изменяются пропорционально дальности, отражать действующие на оператора при «выстреле» помехи (засветки, звука, задымления). Обучение на тренажере позволяет сэкономить бюджетные средства и успешно подготовить операторов к боевой работе.

Завершающим этапом подготовки специалистов станет проведение боевых стрельб в апреле следующего года на полигоне ЮВО под Волгоградом.

Противотанковый ракетный комплекс «Штурм-С» используется для уничтожения танков, бронетранспортеров и укрепленных целей. Комплекс можно размещать на БМП, БТР, танках и вертолетах. Высокотехнологичная аппаратура управления позволяет вести стрельбу без снижения вероятности попадания в цель в условиях активного противодействия со стороны противника.