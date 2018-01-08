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Гендиректор «Техмаша» обозначил сроки поступления авиабомбы «Дрель» в войска

Андрей Аркадьев
11:09 08.01.2018
Генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин заявил, что испытания авиационной бомбы «Дрель» могут завершиться в 2018 году.
Гендиректор «Техмаша» обозначил сроки поступления авиабомбы «Дрель» в войска
Фото: Минобороны России

Авиационная бомба «Дрель» может быть принята на вооружение в российскую армию уже в 2018 году, после завершения ее испытаний. Об этом рассказал глава «Техмаша» Владимир Лепин в интервью «Интерфаксу».

«Государственные испытания нового базового образца планирующей бомбовой кассеты калибра 500 килограммов в снаряжении самоприцеливающимися боевыми элементами начались в 2016 году», – приводит агентство его слова.

Он добавил, что государственные испытания бомбы проводятся с 2016 года в соответствии с программой заказчика изделия – Министерства обороны РФ.

Авиабомба «Дрель» может планировать десятки километров и поражать бронетанковую технику, наземные РЛС, пункты управления и энергетические установки зенитных ракетных комплексов. Длина боеприпаса составляет 3,1 метра, а масса – 540 килограммов. Это бомба кассетного типа, в ее поражающую часть входят 15 самоприцеливающихся боеголовок.

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