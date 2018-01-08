Военные инженеры «оказали первую помощь» при утечке газа под Хабаровском

По замыслу учений, в жилом здании произошла утечка бытового газа. Для тренировки не пожалели бетонный ангар, где устроили ослепительный взрыв, после которого строение сложилось, словно карточный домик.

Под завалами должны были быть выжившие, но сначала оттуда нужно было убрать огромные плиты. С этим отлично справились инженерные машины разграждения. Техника эта универсальная – она может буксировать и подбитый танк, и бетонные блоки.

Когда все стало чисто, спасатели приступили к поиску пострадавших. В финале учений прошла сдача нормативов по оказанию первой помощи и эвакуации. Все сдали на отлично.