Разведчики ВВО перехватили условного противника в заснеженном лесу

На полигонах Восточного военного округа (ВВО) разведчики оттачивали мастерство ведения боя. В атаку шли передовые группы.

По легенде учений, военнослужащие преградили дорогу вражеской технике, прикрывая друг друга.

Разведчики ВВО тренировались стрелять в условиях плохой видимости, скрываться в заснеженном лесу и незаметно передвигаться на открытой местности.

С начала 2017 года военнослужащие подразделений разведки и морской пехоты Восточного военного округа (ВВО) выполнили более 15 тысяч прыжков с парашютом.