Военнослужащие РВСН провели новогодние представления для воспитанников детских домов
В гарнизонах РВСН прошли благотворительные новогодние мероприятия для воспитанников детских домов.
Для воспитанников детских домов в гарнизонах РВСН прошли благотворительные мероприятия, участие в которых приняли около тысячи детей.
Новогодние программы были подготовлены самими военнослужащими. В Тейковском ракетном соединении (Ивановская область) военнослужащие поставили новогоднее шоу по мотивам мульфильма «Бюро Находок».
Наряду с благотворительными рождественскими елками в Тейковском ракетном соединении прошло новогоднее представление специально для Юнармейцев, а в военных городках РВСН прошли костюмированные шествия и парад Дедов Морозов.