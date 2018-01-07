Военнослужащие РВСН провели новогодние представления для воспитанников детских домов

Для воспитанников детских домов в гарнизонах РВСН прошли благотворительные мероприятия, участие в которых приняли около тысячи детей.

Новогодние программы были подготовлены самими военнослужащими. В Тейковском ракетном соединении (Ивановская область) военнослужащие поставили новогоднее шоу по мотивам мульфильма «Бюро Находок».

Наряду с благотворительными рождественскими елками в Тейковском ракетном соединении прошло новогоднее представление специально для Юнармейцев, а в военных городках РВСН прошли костюмированные шествия и парад Дедов Морозов.